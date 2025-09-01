Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'deki zirvede 'Gazze' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı konuşmada Ortadoğu'daki zulümlere ve uluslararası düzene değinerek, "Uluslararası toplum, çoğu çocuk kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz. BM'de ciddi reforma ihtiyaç var. Şurası bir gerçek ki bebeklerin, çocukların ve yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz" ifadelerini kullandı.

"Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardır maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria başta olmak için Filistin halkı için sesini yükselten vicdan sahibi herkese teşekkür etti.

"SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI ARALANDI"

Konuşmasında Suriye'nin toprak bütünlüğüne de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihi fırsatlar sunan yeni bir dönemin kapıları aralandı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır. Komşumuz Suriye'nin güvneliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz" dedi.