Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan &quot;Babalar Günü&quot; mesajı Açıklaması - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı Açıklaması

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü Türkiye Güncel Haberler

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