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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü için teşekkür mesajı yayınladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaparak annelerin değerini vurguladı. Erdoğan, annelerin sevgi, merhamet ve fedakarlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olduğunu belirtti ve annelere teşekkür etmenin yanı sıra hayatlarındaki etkilerini de hatırlamanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır." dedi.

Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri de rahmetle ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgi, merhamet ve fedakarlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz. Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır. Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız."

Kaynak: AA / Güncel

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