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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tuncay Özkan'a tazminat davası

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkında yakışıksız ifadeler kullanan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert sözler sarf etti. Tepkiler peş peşe gelirken Erdoğan'ın avukatları da harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, "CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tuncay Özkan'a tazminat davasıTuncay Özkan'ın o paylaşımı...

"HADSİZ VE ÇİRKİN İFADELER ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Tuncay Özkan'ın sözlerine ilk tepki gösteren isimlerden biri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyuran Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Milletvekili Tuncay Özkan İzmir Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

Savas Ozturk:

Sarayın yemek masraflarını çıkartacak gün doğdu onlara

45
36
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JokerAllame:

Reisin akşam yemeği:)

42
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ZİYA BAŞKAN:

hayırlı olsun cumhurbaşkanı bu davayı kazanır

45
30
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Salih Kandıralı:

Bana Züppe dediler dava açtım Züppe demek suç ve hakaret değilmiş. Bakalım Cb ye aynı kelimeyi söylemek suç olacak mı?

27
19
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sade vatandaş:

insan söylediklerinin bedelini ödeyebilecek kadar zengin olmalı benim düşündüklerimi söyleyip bedelini ödemem içintirilyoner olmam lazım buda imkansız

25
13
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masteng aston:

Ulkenin yarisi ile davalik diger yarisi zaten kullugunu yapiyor.

15
11
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Mehmet Vatandaş:

Ortada bir hakaret yok ki en dikkat çekici kelime züppe o da Türk Dil Kurumu tanımlamasına göre hakaret değil ama yargı?????

12
7
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Serkan Düzenli:

ozkan bey haksiz sin davayı kaybedersin karşındaki okonominin kitabını yazmış sonucda

6
6
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VEFA:

Vatandaşına dava açmayı bu kadar çok seven bir Cumhurbaşkanını daha önce hiç görmedim!..

2
0
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Pc Copat:

dava olarak haklı haksız ama partı ne olursa olsun ülke cumhurbaşkanına söylenecek söz değil

0
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Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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