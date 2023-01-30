Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkez binasına asılan 'Yeter Söz Milletin' pankartına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te 'Kökümüz Mazide Gözümüz Atide' programında gençlerle bir araya geldi. Programda konuşan Erdoğan, CHP'nin genel merkez binasına astığı "Yeter Söz Milletin" pankarta tepki gösterdi.

"YETER, SÖZ DE KARAR DA GELECEK DE MİLLETİNDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin çoktan "yeter" dediğini dile getirerek, "Geçtiğimiz 20 yılda bize verilen her destek, emperyalistlerin ve onların maşalarının yüzlerine haykırılmış bir 'yeter' sözüdür. Biz de bu tarihi meydan okumayı 14 Mayıs'ta bir kez daha 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek, çok daha yüksek bir seda ile tekrarlamak istiyoruz." diye konuştu.

"SİZ BUNLARI KONUŞMAZKEN BİZ KONUŞUYORDUK"

Gençlere güvendiğini ve inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü bunlar, milletten alamadıkları destekle elde edemedikleri yönetimi, darbecileri kullanarak gasbedip, Menderes'i idam sehpasına gönderenler; bugün onun 'Yeter, söz milletindir.' sözüne sahip çıkmaya kalkıyorlar. Daha durun bakalım ya siz bunları konuşmazken biz konuşuyorduk. Siz neredesiniz? Sadece tek parti devrinden beri hayatlarını kararttıkları, hatta ellerine kanlarını bulaştırdıkları mazlumların ahı bile bunların akıbetini berbat etmeye yeter." dedi.

İşte o pankart;

NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs'ı işaret ederken, Demokrat Parti'nin 73 yıl önceki "Yeter Söz Milletindir" sloganını kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salı günü TBMM'de, grup toplantısında Erdoğan'ı "Yeter söz milletindir. Yeter söz Millet İttifakı'nındır" sözleriyle eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından "Yeter Söz Milletindir" video mesajları yayınlamıştı.

CHP Genel Merkezi binasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının ve 'Yeter Söz Milletin!' ifadelerinin yer aldığı dev afiş asılmıştı.