Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron'u Kabul Etti
Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u kabul etti.
Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.