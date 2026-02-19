Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 16 ay önce başlattığımız Terörsüz Türkiye çalışmasında kısa sürede kayda değer başarı alındı" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Şehit Aileleri ile İftar Programı'nda konuşma yapan Erdoğan önemli mesajlar verdi.

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

"Mübarek Ramazan ayında bizlerle bir arada olduğunuz için sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ramazan ayınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Ramazan ayı bütün İslam alemine hayır getirsin" diyen Erdoğan, "Değerleri uğruna hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kutlu yolda gazi olmuş tüm kardeşlerimize de sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İSTİKBALİMİZDEN ÖDÜN VERMEDİK"

Erdoğan ayrıca "Vatanı için, milleti için, inancı için canından geçmek şüphesiz kahramanlığın en büyüğüdür. Sizlerle milletle iftihar ettiğimizi buradan tekrar söylemek istiyorum.

Milletimiz bin yıldır yaşadığı bu toprakları kendisine vatan kılmak için çok çetin yollardan geçti. Nice şehrimiz talan edildi, kasabalarımız, köylerimiz yakıldı, yıkıldı. Ama ne yaptılarsa bizi bu topraklardan atamadılar. Ezanlarımızı susturamadılar, bayrağımızı indiremediler. Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik. Ama hiçbir zaman istikbalimizden ödün vermedik.

Savunma sanayisinde geldiğimiz nokta ortada. Daha önce yüzde 80 dışa bağımlı olduğumuz noktada yüzde 80 yerliliğe oluştuk. Sıra uçak gemilerinde inşallah" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Terörsüz Türkiye çalışmalarında ciddi anlamda mesafe aldık. Komisyon'umuz dün itibariyle çalışmalarını sona erdirdi. Komşumuz Suriye'de de güzel gelişmeler yaşadık.

Suriye'nin kuzeyindekini sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. Tam entegrasyona giren süreç başlamış oldu. Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyonun emanetini taşıdığımız bilinciyle titiz hareket ediyoruz. Yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir girişime müsamahamızın olmayacağını biliyorsunuz."