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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya'da Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

RIO DE JANEIRO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya'da Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya'daki temasları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye'nin İsrail'e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde girişim başlattığını, Filistin'de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığında "Küresel Yönetişim Reformu"nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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