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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın dialog içinde olmasını gerektiriyor"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın dialog içinde olmasını gerektiriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın dialog içinde olmasını gerektiriyor"

Kaynak: AA
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