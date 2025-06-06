Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram namazını Marmaris Okluk Millet Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram namazını Marmaris Okluk Millet Camii'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram namazını Marmaris Okluk Millet Camii'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram namazını Marmaris Okluk Millet Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde vatandaşlar ile birlikte kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram namazını Marmaris Okluk Millet Camii'nde kıldı

MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde vatandaşlar ile birlikte kıldı.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere hafta içinde Muğla'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Okluk Millet Camii'nde kıldığı Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlar ile bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma sonrası vatandaşlar ile sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Güncel
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