Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da! Cuma namazı çıkışı dikkat çeken açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, fetih coşkusunun gün boyu devam edeceğini belirtirken, gazetecilere tatlı ikram etti ve kendisine uzatılan tatlıyı "Ben yemiyorum" diyerek geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalara katılmak üzere etkinlik alanına geldi. Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlamalar öncesinde Ayasofya Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul'daki fetih coşkusuna dikkat çekti.

"BUGÜN TIKLIM TIKLIM DOLU"

Kutlamalara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Erdoğan, "Bir kutlama yapacağız, şu anda tıklım tıklım dolu. Bugün Ayasofya'da namazımızı kılma imkanımız oldu. Ayasofya'da da katılım muhteşemdi. Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya yürüyüş oldu ve İstanbullu bugün cumayı kıldı burada" dedi.

"AKŞAM İSTANBUL BİR BAŞKA GÜZEL OLACAK"

Programın Haliç Kongre Merkezi'nde devam edeceğini ifade eden Erdoğan, "Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Gündüz oradayız, akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar bir gösteri yapacak ve hep birlikte bunu kutlayacağız. Şimdiden sizleri kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

TATLI İKRAM ETTİ, "BEN YEMİYORUM" DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarına tatlı ikram etti. Kendisine de tatlı uzatılması üzerine Erdoğan'ın, "Ben yemiyorum" yanıtını vermesi dikkat çekti.

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kapsamında kent genelinde gün boyu çeşitli etkinlikler, gösteriler ve kutlama programları düzenleniyor.

Kaynak: AA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

