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Erdoğan, Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisede Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciliği döneminde Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman hayatını kaybetti.

Erdoğan, eski Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı

CENAZE NAMAZINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.

Erdoğan, eski Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Cenaze namazının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi'yi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve İmam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" İfadelerine yer verdi.

Erdoğan, eski Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı

Erdoğan, Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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