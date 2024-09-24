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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Avrupa Birliği üyeliği ve diğer bölgesel konular masaya yatırıldı. Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması ve vize meselesinin çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sergilediği sistematik saldırılar, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Almanya'nın köklü ilişkileri ve bağları bulunan iki müttefik olduğunu, iş birliğini her alanda geliştirmek, fırsatları değerlendirmek ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini, iki ülkeye de kazandıracak adımlar için Türkiye'nin hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerekli olduğunu, özellikle vize meselesinin bir an önce çözülmesi için Almanya'dan da destek beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Güncel

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