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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 yıl sonra bir ilk! Alevi dedeleriyle cemevinde buluştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ederek Alevi dedeleriyle birlikte Muharrem ayı iftarı yaptı. İftara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2007 yılında başbakanlık görevini yürüttüğü sırada Kazlıçeşme'deki cemevine gitmişti. Erdoğan'ın bu ziyareti, 15 yıl aradan sonra ikinci ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Ankara'da geçtiğimiz haftalarda cemevine düzenlenen saldırı büyük tepki çekti. Bu saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da cemevini ziyaret etmeye karar verdi. Erdoğan, bugün Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi dedeleriyle Muharrem ayı iftarı yaptı

OKTAY VE SOYLU DA EŞLİK ETTİ

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi dedeleriyle Muharrem ayı iftarı yaptı

İLK DEFA MUHARREM AYI İFTARINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez bir cemevi ziyareti yapıyor. İlk cemevi ziyareti 2007'de, İstanbul Kazlıçeşme'deydi. Erdoğan aynı zamanda ilk kez bir cemevinde oruç açılışına katıldı. Hüseyin Gazi Türbesi, Alevi toplumun oldukça önem verdiği bir yer. Erdoğan, en son 2017'de Alevi dedeleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelmişti. Erdoğan, en son 2017'de Alevi dedeleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi dedeleriyle Muharrem ayı iftarı yaptı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Süleyman Soylu Güncel Haberler

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