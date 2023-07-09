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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını kaydetti

Kaynak: AA / İzzet Taşkıran - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İsveç Güncel Haberler

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