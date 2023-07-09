Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını kaydetti
Kaynak: AA / İzzet Taşkıran - Güncel