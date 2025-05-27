Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
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27 Mayıs askeri darbesinin yıl dönümünde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Anayasa için düşmeye bastıklarını açıkladı. Erdoğan, "Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu çalışmayla birlikte inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz. Darbe anayasası utancından kurtulacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Malumunuz bugün 27 Mayıs'tın 65. yıl dönümü. Menderes'i Polatkan'ı Zorlu'yu idam sehpasına götüren sürecin de başlangıcıdır 27 Mayıs. 65 senedir milletimizin kalbindeki yaradır. Demokrat partinin iktidara gelmesi ile milletin uğradığı zulüm sona ermiştir. Türkçe ezan eziyetine son veren, Anadolu'nun dört bir yanına yollar, barajlar inşa eden, imam hatip okulları, Kur'an kursları açan Adnan Menderes ve arkadaşlarıdır.

27 Mayıs, demokrasi ve kalkınma atılımlarının tam anlamıyla kesintiye uğratılmasıdır. 27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP liderliğidir. Sokakları karıştırarak, ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP'dir.

"DARBE ANAYASASI UTANCINDAN BU MİLLİETİ MUTLAKA KURTARACAĞIZ"

27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi 15 Temmuz gecesi yazılan destanla bir daha açılmamak üzere biz kapattık. O gece sadece demokrasimiz kurtulmadı. O gece aynı zamanda Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu.

Nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız.

Yeni ve sivil bir anayasa üstümüzdeki ölü toprağını tamamen atma imkanını bizlere sunacak. Yeni anayasayı demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız.

"10 HUKUKÇU ARKADAŞIMI GÖREVLENDİRDİM"

Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz. Türkiye'yi darbe Anayasası'ndan kurtaracağız.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇALIŞMALARINDA KRİTİK BİR EŞİĞİ DAHA AŞTIK"

MHP'nin saygıdeğer genel başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışıyla olgunlaşan Terörsüz Türkiye çalışmalarında kritik bir eşiği daha aştık. Örgütün aldığı fesih ve silah bırakma kararıyla yeni bir safhaya geçilmiş oldu. Şurası bir gerçek; her yeni aşamayla birlikte hem ümitlerimiz hem de yükümüz artmaktadır.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıhalilsezer45:

10 hukukçu da bunların arkadaşı ise Way memleketin haline ….

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Darbe anayasası mı?Sen mevcut anayasada bile darbe yapıyorsun yaa..Tabii rerörsüz Türkiye makyajıyla Demlilerin oyunu alıp yeni anayasayı meclisten geçirme çabasından ama değiştiremeyeceksin..

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Haber YorumlarıCece Cece:

kendini ve partini koruyan bir yasa yap çok lazım olacak iktidar gidince size

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Haber YorumlarıHakan Demir:

kendi refahı için yapılmış bir anayasa olacaktır , işimiz olmaz tarafsız olmayan bir cumhurbaşkanının bir sözü var ya taraf olun ya bertaraf , yemezler bir taraf degiliz

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Haber YorumlarıMusty:

cok sukur

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