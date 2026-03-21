Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Nevruz Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak barış ve huzur dileğinde bulundu.
Kılıç, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yeniden doğuşun, uyanışın, dirilişin, esenliğin sembolü, toprağın yeniden can bulduğu, umutların yeşerdiği, baharın müjdecisi nevruzun gönüllerimize huzur, dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum. Nevruz Bayramımız kutlu olsun."
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan