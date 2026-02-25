Haberler

Akif Çağatay Kılıç, Rusya Dışişleri Bakanlığı özel temsilcisi Hovayev ile görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri özel temsilcisi Igor Hovayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinden sorumlu özel temsilcisi Büyükelçi Igor Hovayev ile bir araya geldi.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Hovayev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiklerini belirtti.

Akif Çağatay Kılıç, görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik yürütülen normalleşme süreci ve Güney Kafkasya'daki son gelişmelerin ele alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
