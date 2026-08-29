Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan er şehit ailelerine hak sözü: Eylem sona eriyor

Haber : Batuhan DÜKEL

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, eşit özlük hakları talebiyle eylemlerini sürdüren er şehit aileleri ve er gazilere, "Ekim'de Meclis açıldığında inşallah sizlerin haklarını iade noktasında, verilmesi noktasında ne gerekiyorsa yapacağım. Bunun sözünü veriyorum" dedi. Bu gelişmenin ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, saat 12.00'de Kurtuluş Parkı'nda yapacakları basın açıklamasıyla eylemlerini sonlandıracaklarını bildirdi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerin, rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük haklarına sahip olma talebiyle başlattıkları oturma eylemi 47'nci gününde Kurtuluş Parkı'nda devam etti. Çok sayıda vatandaşın destek verdiği eylem sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu'nu görüntülü aradı.

Saral, görüşmede, Meclis açıldığında haklarının verilmesi için Cumhurbaşkanı ve yetkililer nezdinde girişimde bulunacağını belirterek şunları söyledi:

"NE GEREKİYORSA BUNUN SÖZÜNÜ BEN SİZE VERİYORUM"

"Meclis açıldığında da bizzat Cumhurbaşkanımıza da inşallah bizzat yetkili arkadaşlara da sonuna kadar sizin almanız gereken haklar hususunda, sizin bir kardeşiniz olarak elimden ne geliyorsa yapacağım. Çünkü empati yapıyorum. Ben sizin yaşadıklarınızı, o vicdani rahatsızlığı hissederek çok üzüldüm. Biz AK Parti iktidarı olarak, özellikle Cumhurbaşkanımızın sizin duyarlılığınız noktasında, bizim iktidarımıza el emeği, göz nuru, her türlü katkıyı vermiş insanların mücadelesiyle, sizlerin vesilesiyle biz iktidar olduk. Sizler bize her zaman el açtınız, baş tacı yaptınız. Dolayısıyla bizlerin duyarsız kalması üzücü bir şey. Allah'ın izniyle ne gerekiyorsa yapacağım. Yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum, hiç şüphesiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten bu duyarlılığı hisseden bir devlet büyüğümüzdür. Ben ne gerekiyorsa yapacağım.

Vicdanı olan bir insan duyarsız kalamaz. Sizin ıstırabınız, çektikleriniz, yaşadıklarınız gerçekten bizi çok üzdü. Ben bir kardeşiniz olarak ekimde Meclis açıldığında inşallah sizlerin haklarını iade noktasında, verilmesi noktasında ne gerekiyorsa bunun sözünü ben size veriyorum. İnşallah ne gerekiyorsa yapacağım."

SAAT 12.00'DE EYLEM SONA ERİYOR

Görüşmenin ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Çerçioğlu, Saral'ı samimi bulduğunu söyledi. Siyasetçilere güven olmayacağını ifade eden Çerçioğlu, buna karşın Saral'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olması nedeniyle güvendiğini kaydetti.

Haklarını alacaklarına ilişkin umutlu olduklarını belirten Çerçioğlu, Saral ile görüşmenin ardından eylemi sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Çerçioğlu, saat 12.00'de Kurtuluş Parkı'nda yapacağımız basın açıklamasıyla eylemi bitirdiklerini duyuracaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA