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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li Diplomatik Heyetle Suriye Üzerine Görüşme Yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li Diplomatik Heyetle Suriye Üzerine Görüşme Yaptı
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya gelerek, Suriye'deki gelişmeleri ve ülkenin yeniden inşa sürecinde yapılacak adımlar üzerinde durdu.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeleri, geçiş sürecini ve terör örgütleriyle ortak mücadele konularını ele aldık. Aynı zamanda, başta elektrik ve konut ihtiyacı olmak üzere Suriye'nin yeniden inşası hususunda neler yapılabileceğine dair değerlendirmelerde bulunduk."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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