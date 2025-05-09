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Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'i Mezarı Başında Andı

Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'i Mezarı Başında Andı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i doğumunun 102. yıl dönümünde mezarı başında andı. Aliyev, mezara çelenk bırakırken eşi Mehriban Aliyeva da çiçek bıraktı.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'i mezarı başında andı

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i doğumunun 102. yıl dönümü vesilesiyle mezarı başında andı.

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, doğum günü olan 10 Mayıs dolayısıyla 9 Mayıs'ta başkent Bakü'deki Fahri Hiyaban'da oğlu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva tarafından anıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Aliyev'in ardından eşi Mehriban Aliyeva da Haydar Aliyev'in mezarına çiçek bıraktı.

Azerbaycan'da 3 Ekim 1993 yılında yapılan halk oylaması ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen Haydar Aliyev, 11 Ekim 1998 tarihinde yapılan yüksek katılımlı seçimde yüzde 76,1 oy alarak yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı. Aliyev, 15 Ekim 2003'te yapılan seçimlerde sağlık sorunları nedeniyle seçimlere katılmaktan vazgeçmişti. Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde tedavi gördüğü ABD'de vefat etmiş, 15 Aralık 2003'te Bakü'deki Fahri Hiyaban'da toprağa verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAFIG MACİDOV - Güncel
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