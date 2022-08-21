Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan Mansur Yavaş'a Star Wars filminin başrolünden sürpriz destek

Türkiye'de seçim döneminin yaklaşmasıyla birlikte muhalefetin kimi aday göstereceği de merak edilmeye başlandı. Muhalefetin aday adayları arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ise sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

TAKİPÇİSİ RİCA ETTİ

Dünyaca ünlü Star Wars filminde Luke Skywalker karakterini canlandıran oyuncu Mark Hamill, Twitter'da bir takipçisinin "Mansur Yavaş'ın kazanacağı yönünde bir paylaşım yapar mısın" talebi üzerine, "Mansur Yavaş kazansın" paylaşımında bulundu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

İşte o paylaşım: