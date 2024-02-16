Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan Adayı Osman Çelik Basın Mensuplarıyla Kahvaltıda Buluştu

Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, Cumhur İttifakı olarak seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

İlçede tüm vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Çelik, Serdivan'da 23 yıllık siyasi tecrübeye sahip olduğunu belirtti.

İlçe nüfusunun 170 bini aştığını bildiren Çelik, seçimleri kazanmaları halinde, ilçeyi ortak akıl ve istişareyle yönetmek istediklerini, kültürel, spor, sağlık ve sosyal donatı alanlarında proje hazırladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "94 ruhu" olarak ifade ettiği anlayışı önemsediğine işaret eden Çelik, "94 ruhuyla birlikte 2024 ruhu, burada Serdivan'da daha da canlanacak. Çünkü 94 ruhu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte belediyecilik kültürünün ve AK Parti'mizin büyümesini sağladı. Biz de 2024 ruhuyla Serdivan'da, Sakarya Büyükşehir Belediyesinde ve 16 ilçeyi kazanıp, Cumhur İttifakımızla birlikte kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çelik, çalışmalarına adalet, ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve şeffaflık anlayışıyla 24 saat esaslı devam ettiklerini anlattı.

Konuşmasının ardından Çelik, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.