Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayları Havza'da STK'larla buluştu

Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ve Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz, Havza'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Doğan, bir tesiste gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, tüm hemşerileri dinleyerek, Samsun halkının fikirlerini dikkate alarak kenti daha da ileriye taşımaya kararlı olduklarını söyledi.

Havzalılarla da bir araya gelerek onları dinlediklerini aktaran Doğan, "Dinlemek bizim yola çıkış noktamız. Önce dinleyecek, anlayacak, Samsun'umuza tüm hemşerilerimizle birlikte hizmet edeceğiz. Samsun'umuz 17 ilçesinin tamamıyla birçok kültürel, doğal ve tarihsel güzellikleri içinde barındıran bir şehir. İnşallah hemşehrilerimizle bir araya gelerek Samsun'umuzu daha da ileriye taşıyacağız." dedi.

Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz ise Cumhur İttifakı olarak halkın teveccühü ile yüksek bir oy oranı alacaklarını ifade ederek, "Bu 5 yılda önceliğimiz sanayi ve turizm olacak. İstihdam sorunu çözülmüş, sağlık ve termal turizmde adından söz ettiren bir Havza için çalışacağız. İlimiz ve ilçemize hizmet için çıkmış olduğumuz bu yolda sizlerin desteği ile sizlere hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından STK temsilcileri ve muhtarların talep ve önerileri dinlendi.

Programa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.