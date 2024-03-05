Üye Girişi
Haberler

Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayları Havza'da STK'larla buluştu

Güncelleme:

Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ve Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz, Havza'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Doğan ve İkiz, halkın talep ve önerilerini dinleyerek, Samsun ve Havza için hizmet sözü verdi.

Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ve Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz, Havza'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Doğan, bir tesiste gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, tüm hemşerileri dinleyerek, Samsun halkının fikirlerini dikkate alarak kenti daha da ileriye taşımaya kararlı olduklarını söyledi.

Havzalılarla da bir araya gelerek onları dinlediklerini aktaran Doğan, "Dinlemek bizim yola çıkış noktamız. Önce dinleyecek, anlayacak, Samsun'umuza tüm hemşerilerimizle birlikte hizmet edeceğiz. Samsun'umuz 17 ilçesinin tamamıyla birçok kültürel, doğal ve tarihsel güzellikleri içinde barındıran bir şehir. İnşallah hemşehrilerimizle bir araya gelerek Samsun'umuzu daha da ileriye taşıyacağız." dedi.

Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz ise Cumhur İttifakı olarak halkın teveccühü ile yüksek bir oy oranı alacaklarını ifade ederek, "Bu 5 yılda önceliğimiz sanayi ve turizm olacak. İstihdam sorunu çözülmüş, sağlık ve termal turizmde adından söz ettiren bir Havza için çalışacağız. İlimiz ve ilçemize hizmet için çıkmış olduğumuz bu yolda sizlerin desteği ile sizlere hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından STK temsilcileri ve muhtarların talep ve önerileri dinlendi.

Programa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Halit Doğan Murat İkiz Samsun Havza Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AFYONKARAHİSAR İFTAR VAKTİ | Afyonkarahisar iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! EDİRNE İFTAR VAKTİ | Edirne'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Yılmaz Özdil kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Yılmaz Özdil kaç yaşında, nereli? Yılmaz Özdil biyografisi! Adetliyken oruç tutulur mu? Regl döneminde oruç tutmak kabul olur mu? Adet orucu bozar mı? Ekrem İmamoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! Yeliz Yeşilmen kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen biyografisi! Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün gün, hangi ay başlıyor? DÜZCE İFTAR VAKTİ | Düzce'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇORUM İFTAR VAKTİ | Çorum'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! SURVİVOR'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu? Adaya kim veda edecek? ADIYAMAN İFTAR VAKTİ | Adıyaman iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? Çanakkale'de deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 5 MART | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Barajlarda son durum nedir? Resmi Gazete bugün (5 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title