Üye Girişi
Haberler

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu Esnaf ve Kurumlara Ziyaretler Gerçekleştirdi

Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi. Manavoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel ve beraberindekilerle Kazım Özalp Caddesi'nde esnafla buluştu. Esnafın istek ve sorunlarını dinleyen Manavoğlu, göreve gelmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlattı. Manavoğlu, daha sonra, Antalya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Erdemir, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, Yavuzeli ve Yöresi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Fırat, Antalya Kültür ve Sanat Gönüllüleri Vakfı Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret etti. Manavoğlu, ziyaretlerde seçim için destek istedi.

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi.

Manavoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel ve beraberindekilerle Kazım Özalp Caddesi'nde esnafla buluştu.

Esnafın istek ve sorunlarını dinleyen Manavoğlu, göreve gelmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlattı.

Manavoğlu, daha sonra, Antalya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Erdemir, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, Yavuzeli ve Yöresi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Fırat, Antalya Kültür ve Sanat Gönüllüleri Vakfı Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret etti.

Manavoğlu, ziyaretlerde seçim için destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Menderes Türel İbrahim Fırat Milletvekili Mehmet Çınar Muratpaşa AK Parti Antalya Erdemir Karaman Özalp Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Işıkta kimdir? AK Parti Diyarbakır- Silvan Belediye Başkan adayı Mehmet Işıkta kaç yaşında, nereli? İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli? Gökhan Karayol kimdir? Zafer Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Gökhan Karayol kaç yaşında, nereli? Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli? Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli? Murat Savaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş kaç yaşında, nereli? Selahi Arslan kimdir? Zafer Partisi Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Selahi Arslan kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? İlker Kılıç kimdir? Memleket Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı İlker Kılıç kaç yaşında, nereli? Baki Bayrak kimdir? MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yüreğir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli? Kemal Atabey kimdir? AK Parti Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title