Cumartesi Anneleri'ne Polis Müdahalesi: 14 Kişi Gözaltına Alındı

Cumartesi Anneleri'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararına rağmen Galatasaray Meydanı'na çıkışına polis bu hafta da izin vermedi. Kayıp yakınlarını aramak için 949 haftadır mücadele eden Cumartesi Anneleri'ne yapılan polis müdahalesi sonucu aralarında avukat Eren Keskin'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararına rağmen Galatasaray Meydanı'na çıkışına polis bu hafta da izin vermedi. Kayıp yakınlarını aramak için 949 haftadır mücadele eden Cumartesi Anneleri'ne yapılan polis müdahalesi sonucu aralarında avukat Eren Keskin'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Yakınlarını gözaltındayken kaybeden ve akıbetlerini sorgulamak için 1995 yılından bu yana oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 949'uncu hafta eylemlerinde yine polis müdahalesine maruz kaldı.

AYM'nin Galatasaray'daki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği 'ihlal' kararının ardından Cumartesi Anneleri, 8 haftadır her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda karanfil bırakarak basın açıklaması yapmak istiyor. AYM kararına rağmen 8 haftadır polis saldırısına maruz kalan Cumartesi Anneleri, ters kelepçeyle gözaltına alındı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İnsan hakları Derneği (İHD) tarafından yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan kayıp yakınları ve hak savunucusu 14 kişinin isimleri şöyle:

"Hanife Yıldız, İrfan Bilgin, Besna Tosun, Ali Ocak, Ali Tosun, Eren Keskin, Gülseren Yoleri, Leman Yurtsever, Nazım Dikbaş, Cihan Kaplan, Bilal Yıldız, Aslı Takanay, Hünkar Hüdai Yurtsever, Taylan Bekin."

Gözaltına alınanlar hastane kontrolü ardından ifadelerinin alınması için Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"KAÇMAK YOK, SALDIRMAK YOK, TERS KELEPÇE VE KÖTÜ MUAMELE VAR"

Cumartesi Anneleri de Twitter hesaplarından "Kaçma yok, saldırma yok, direnme yok! Ters kelepçe, keyfi ve kötü muamele var! 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nu ve CMK'yı tanımama var."