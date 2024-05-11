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Cumartesi Anneleri bininci kez bir araya geliyor

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Kaybedilen yakınlarının akıbetinin araştırılması ve sorumluların cezalandırılması için Cumartesi Anneleri 25 Mayıs'ta bininci kez bir araya gelecek. Fransa'nın ünlü gazetesi Le Monde Cumartesi Anneleri haberine ana sayfasında yer verdi.

(ANKARA) - Kaybedilen yakınlarının akıbetinin araştırılması ve sorumluların cezalandırılması için Cumartesi Anneleri 25 Mayıs'ta bininci kez bir araya gelecek. Cumartesi Anneleri'nin sessiz ve kararlı bininci toplanması dış basının da ilgisini çekti. Fransa'nın ünlü gazetesi Le Monde Cumartesi Anneleri haberine ana sayfasında yer verdi.

Le Monde, Türkiye'nin en uzun süren sivil itaatsizlik eylemi olarak kabul edilen Cumartesi Anneleri'ni ana sayfasına taşıdı.  Haberde, "Her Cumartesi günü öğle vakti haber alamadıkları çocukları veya yakınlarının fotoğraflarıyla, polis barikatının karşısında, derin ve suçlayıcı bir sessizlikle yarım saat oturan Cumartesi Anneleri bininci kez bir araya gelecek" ifadesi kullanıldı.

Le Monde, haberinde "zorla kaybedilme olaylarının devlet aygıtlarınca gerçekleştirildiğini" ileri sürerken, 1936 ila 1980 yılları arasında 5 kayıp vakası varken, 1980'den 1990'a kadar kaybedilenlerin sayısının 15'e yükseldiğine, 90'lı yıllarda ise bu sayının hızla arttığına ve yaklaşık bin 500'e çıktığını kaydetti. Haberde, "kaybedilmelerin bir devlet politikası olarak değerlendirildiği" savunuldu.

Le Monde'ye konuşan kayıp yakını Maside Ocak, "Diğer bütün kayıp aileleri gibi hiçbir zaman yas tutamadık, öte yandan yaşadığımız acı nesilden nesile aktarıldı ve bu durum adalet yerini bulana kadar sürecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Meydanı'nda 1995 yılından bu yana her hafta toplanan Cumartesi Anneleri'nin eylemlerine 1999 yılında aylar süren polis müdahalesi sonrası 10 yıllığına ara verilmiş, 2009 yılında eylemler yeniden başlamıştı.

Ancak 2018 yılında kayıp anneleri ve yakınlarının Galatasaray Meydanı'nda toplanması yine yasaklanmış, yakınlarını kaybedenler "yasa dışı örgüte" üye olmakla suçlanmış ve ara ara gözaltına da alınmışlardı.

İstanbul Valiliği, bu yılın başında Cumartesi Anneleri'nin haftada bir kez 10 kişiyi geçmemek kaydıyla Galatasaray meydanı'nda toplanabileceğine karar vermesiyle, kayıp yakınları yaklaşık 6 yıllık aradan sonra ilk kez polis müdahalesine maruz kalmadan toplanmaya başladılar.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumartesi Anneleri Le Monde Fransa İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

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