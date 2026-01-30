Haberler

Otomobilin çarptığı yaya kalp masajına rağmen kurtarılamadı

Kars'ta otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Arslan Uluçay, hastanede yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

KARS'ta cuma namazına giderken yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı Arslan Uluçay (72), hastanede yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, öğle saatlerinde Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. Cuma namazına gitmek üzere evinden çıkan Arslan Uluçay, bulvarda yolun karşısına geçmek istediği sırada, C.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Uluçay, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan Uluçay, hastanede yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü C.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
