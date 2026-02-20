Haberler

Konya'da cuma namazında kalp krizi geçiren kişi hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

Konya'da cuma namazında kalp krizi geçiren kişi hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde cuma namazı kılarken kalp krizi geçiren Ali Rıza Çelik, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumunun kritik olması nedeniyle hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, cuma namazını kılarken kalp krizi geçiren kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Kızılcalar Mahallesi'nde cuma namazına giden Ali Rıza Çelik, namaz kıldığı esnada baygınlık geçirdi.

Cemaatin ihbarı üzerine camiye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, buradaki ilk müdahalenin ardından, Çelik'i Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çelik, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi

Hayranlarını kahreden haberi verdi!
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu