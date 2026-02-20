Konya'da cuma namazında kalp krizi geçiren kişi hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde cuma namazı kılarken kalp krizi geçiren Ali Rıza Çelik, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumunun kritik olması nedeniyle hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kızılcalar Mahallesi'nde cuma namazına giden Ali Rıza Çelik, namaz kıldığı esnada baygınlık geçirdi.
Cemaatin ihbarı üzerine camiye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, buradaki ilk müdahalenin ardından, Çelik'i Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çelik, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun