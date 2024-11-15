Çukurova Üniversitesi'nde Yeni Akademik Yıl Töreni Düzenlendi

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) akademik yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'ndeki törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin topluma yön veren ve kalkınmayı destekleyen kurumlar olduğunu söyledi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de ülkede ve dünyada daha da önde gelen bilim kurumlarından biri olmak için çalıştıklarını belirtti.

Törende, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, müzik dinletisi sundu.

Daha sonra Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, "21. Yüzyılda Liderlik" konulu ilk dersi verdi.