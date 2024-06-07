Hakkari'de öğrenciler Sivas Devlet Tiyatrosu'nun oyununu izledi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğrenciler, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Pofu" adlı oyunu izledi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Lisesi'nin bahçesinde "Pofu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

İlçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği oyunu izlerken eğlenceli anlar yaşadı.

Tiyatro oyuncusu Muhammed Özkan, Hakkari'de minik öğrencilerle buluştuklarını, onların sevinçlerine ortak olduklarını söyledi.

Sivas'tan Hakkari'nin Çukurca ilçesine gelerek böyle bir projede yer almanın gururunu yaşadığını dile getiren Özkan, bölgeye tekrar gelmek istediklerini belirtti.

Oyunculardan Merve Kuzan ise Hakkari'de tiyatroya ulaşamayan çocuklar için oyunu sahnelediklerini ifade ederek, "Çocuklar çok mutlu oldu. Bizim için de çok keyifli bir etkinlik oldu. Bizi çok güzel ağırladılar. Çocuklar ayrı bir sevinç içindeydi. Biz de onları görünce çok mutlu olduk." dedi.

Öğrencilerden Mihriban Özer de "Çok mutlu oldum. İlk kez tiyatro oyunu izledim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.