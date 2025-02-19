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Çukurca'da Kurumlararası Bilgi Yarışması Düzenlendi

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 125 kişinin katıldığı bilgi yarışması, kaymakamın hedefleri doğrultusunda sosyal ve kültürel potansiyeli artırmayı amaçlıyor. Dereceye girenlere ödüller verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kurumlararası bilgi yarışması düzenledi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen yarışmaya kurumlarda çalışan 125 kişi katıldı.

50 sorudan oluşan yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaymakam Mert Kumcu, Çukurca'nın sadece fiziksel sınırlarıyla değil, sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki potansiyeliyle de öne çıkmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Kurumların birbirleriyle uyum ve iş birliği içinde çalışmasını teşvik etmek, bilgi paylaşımını artırmak ve personelin genel kültür düzeyine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Kumcu, "Eğitimden sanata, spordan sosyal dayanışmaya kadar geniş bir yelpazede faaliyet yürütülen Çukurca'nın gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.

Yarışmayı, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kapan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
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