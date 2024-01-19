Ankara'nın Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde, öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Çubuk'ta 56 okulda eğitim gören 21 bin 800 öğrenci, karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Şehit Piyade Üsteğmen Muharrem Kaleli İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, çocukların karne heyecanına ortak oldu.

Çocuklara karnelerini ve hediyelerini dağıtan Keleş, öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

Daha sonra Keleş, özel gereksinimli Miraç Koru'nun da karnesini verdi, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

-Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 10 bin 300 öğrenci karne aldı.

Akşemsettin Ortaokulu ile Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen karne törenine, Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, okul müdürleri, öğretmenler ve aileler katıldı.

Öğrencileri tebrik eden Kaymakam Vedat Yılmaz, öğrencilere kitap okumaları konusunda tavsiyede bulundu.

Kaymakam Yılmaz, Başkan Kaplan, Akşemsettin Ortaokulu ile Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrencilere karnelerini verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uslu da birinci eğitim döneminin sonuna geldiklerini belirterek, ilçede karne alan 10 bin 300 öğrencinin tatile çıktığını belirtti.