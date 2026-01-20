Haberler

Ankara Garı'nda "Çubuk Tanıtım Günleri" düzenlendi

Ankara Garı'nda 'Çubuk Tanıtım Günleri' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen Tanıtım Günleri'nde Kadın El İşleri Atölyesi ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ürünleri sergilendi. Etkinlikte Çubuk'un coğrafi işaretli ürünleri tanıtılırken, mini konserler de verildi.

Çubuk Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çubuk Tanıtım Günleri", Ankara Garı'nda gerçekleştirildi.

Sergide, Çubuk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın El İşleri Atölyesi ile Engelsiz Yaşam Merkezinin Çubuk Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle açtığı kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler yer aldı.

Ayrıca ilçenin coğrafi işaretli ürünleri olan Çubuk turşusu ve vişnesi de ziyaretçilere tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında Çubuk Engelli ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Bünyamin Çevik, görme engelli müzisyen Duygu Mursak ile Sefa Yılmaz da mini konser verdi.

Serginin açılışını yapan Çubuk Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Emre Arslantaş, eşiyle stantları gezerek eserleri inceledi.

Arslantaş, Çubuk Belediyesi bünyesinde yaklaşık 70 kursiyerin yer aldığı Kadın El İşleri Atölyesi bulunduğunu belirterek, "Kursiyerlerimiz 3 aylık süreçte ürettikleri ürünleri Ankara halkına tanıtıyor. Amacımız hem Çubuk'un ismini duyurmak hem de ilçemizdeki kadınların üretim gücünü merkezde yaşayan vatandaşlarla buluşturmak." dedi.

Kadın El İşleri Atölyesi eğitmenlerinden Fatma Ceyhan ise atölyede birçok branşta kurs verildiğini anlatarak, "Nakış, sepet örücülüğü, iğne oyası, dikiş, rölyef gibi birçok kursumuz var. Amacımız kadınlarımızın el emeği ürünlerini sergileyerek Çubuk'u Ankara halkına daha yakından tanıtmak." diye konuştu.

Kursiyerlerden Ayşegül Vurucu da sergiye gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "İnsanlar ürünlerin işçiliğini ve profesyonelce hazırlanmış olmasını hayranlıkla inceliyor. Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir

Tarih verildi! Trump dünyanın merakla beklediği kararı açıklayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı

Üniversitede sahte öğrenci skandalı! İdari personel tutuklandı
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı

Üniversitede sahte öğrenci skandalı! İdari personel tutuklandı
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın