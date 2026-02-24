Haberler

Ankaralı hayırsever Filistinliler için traktörünü bağışladı

Güncelleme:
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir hayırsever, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla traktör ve tarım ekipmanlarını İHH'ya bağışladı. Bağış, toplamda 250 ila 300 bin lira değerindeyken, elde edilecek gelir tamamen Gazze'deki mazlumlara ulaştırılacak.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir hayırsever, traktör ve tarım ekipmanını Filistinlilere destek amacıyla bağışladı.

İlerleyen yaşı nedeniyle çiftçiliği bırakma kararı alan hayırsever, traktörünü satarak kutsal topraklara gitmeyi planladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle kararını değiştiren hayırsever, traktör ve tarım ekipmanını Filistinlilere destekte bulunulması için İHH Çubuk Şubesine bağışladı.

Şube Başkanı Abdülhamit Ateş, AA muhabirine, bağışçının, traktör, römork, pulluk ve çeşitli tarım ekipmanını vakfa teslim ettiğini söyledi.

Satıştan elde edilecek gelirin tamamının Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını, bağışlanan ekipmanın 250 ila 300 bin lira değerinde olduğunu aktaran Ateş, hayırseverin, "Gazze'de insanlar acı ve sıkıntı içindeyken kutsal topraklara gitmeyi ertelemek istiyorum. Traktörün ve ekipmanların satışından elde edilecek gelirin tamamını Gazze'deki kardeşlerimize göndermek istiyorum." diyerek bağış kararı aldığını belirtti.

Bağışın önemine işaret eden Ateş, "Bir köyümüzde yaşayan çiftçimizin dünyanın farklı bir köşesinde yaşananlara duyarsız kalmaması, vicdani bir duruş sergilemesi son derece kıymetlidir. Bu bağış, milletimizin mazlumlara karşı hassasiyetinin bir göstergesidir." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
