Haberler

Çubuk'ta zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Çubuk'ta zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 5 kişi yaralandı. Farklı araçların karıştığı kazaların detayları ve yaralıların hastanelere sevk edilmesi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

F.S. idaresindeki 35 BMA 69 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 06 BR 5445 plakalı beton mikseri, Çubuk Ankara kara yolu Ahi Evren Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüsü F.S. ile araçta bulunan G.S. yaralandı.

Aynı bölgede 3 aracın karıştığı kazada ise 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek

Ela Rumeysa Cebeci ile ilgili yeni gelişme! Adliyeye getirildi
Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti