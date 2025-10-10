Çubuk'ta Yeşil Beceriler Eğitimleri Başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Avrupa Birliği Erasmus programı tarafından desteklenen SoilVET projesi kapsamında yeşil beceriler eğitimleri başladı.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen proje, çevresel farkındalık, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm konularında öğrenciler ile öğretmenlere yeni bakış açıları kazandırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında düzenlenen eğitimler, Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Dr. Coşkun Şerefoğlu tarafından ilk olarak Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Eğitimlerde öğrencilere ve öğretmenlere, iklim krizi, çevre bilinci, sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların verimli kullanımı gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılıyor.

Dr. Şerefoğlu, eğitimlerin amacının öğrencilerde çevreye duyarlı bir yaşam tarzı oluşturmak ve sürdürülebilir tarım bilincini artırmak olduğunu belirtti.

SoilVET projesinin yalnızca çevre bilinci kazandırmakla kalmayıp, geleceğin mesleklerine yön verecek teknolojik dönüşüme de odaklandığını vurgulayan Şerefoğlu, eğitimlerin kapsamının genişletileceğini söyledi.

Şerefoğlu, "Yeni dönemde programımıza yapay zeka destekli tarım teknolojileri, akıllı sulama sistemleri, veri temelli tarımsal analiz ve dijital sürdürülebilirlik uygulamaları gibi yenilikçi başlıklar eklenecek. Böylece öğrencilerimiz hem yeşil beceriler hem de teknolojik okuryazarlık açısından donanımlı bireyler haline gelecek." dedi.

Proje koordinatörü Tayfun Öztürk da çalışmanın ilçedeki mesleki ve teknik eğitim kurumlarını sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun hale getirmeyi amaçladığını bildirdi.

Öztürk, "Bu kapsamda kamu kurumları, akademisyenler ve özel sektör temsilcileriyle işbirliği sürecek. SoilVET, genç nesillere hem çevre bilinci hem de geleceğin mesleklerine hazırlık açısından büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.