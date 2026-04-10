Çubuk'taki Şah Kalender Veli Türbesi maketi sergileniyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş tarihi değerleri yeniden gündeme getirmek amacıyla hazırlanan Şah Kalender Veli Türbesi maketi sergilenmeye başladı. Çubuk Belediyesi'nin sanat atölyesinde gönüllü ressam Hasan Basri Uluğ'un öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla doğal malzemeler kullanılarak yapının gerçek detayları yansıtıldı.

Çubuk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sanat atölyesinde hazırlanan maket, belediye fuaye alanında yerini aldı.

Ressam ve tasarımcı Hasan Basri Uluğ, yaklaşık 3 yıldır atölyede gönüllü olarak çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, ilçeye ait unutulmaya yüz tutmuş tarihi değerleri yeniden gündeme getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Uluğ, Çubuk'un tarihi değerlerini maket haline getirerek hem tanıtımını yaptıklarını hem de yeni nesillere aktarmayı hedeflediklerini kaydederek, "Son olarak Şah Kalender Veli Türbesi'nin maketini hazırladık ve fuaye alanına yerleştirdik." dedi.

Çalışmalarında doğal malzemeler kullandıklarını dile getiren Uluğ, türbenin maketinde de yapının taş, toprak, çim ve ağaç gibi unsurlarını gerçeğine uygun şekilde yansıttıklarını aktardı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

İlk heyet yola çıktı! Uçağa binerken dünyayı rahatlatan sözler
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Cinayetle biten yasak aşk davasında karar! Gün yüzü göremeyecekler
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var