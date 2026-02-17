Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, İlçe Müftüsü Demirlenk'i ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk'e ziyarette bulundu.

Demirbaş, beraberindeki AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ile Müftü Demirlenk'i ziyaret etti.

Ziyarette ramazan ayına yönelik hazırlıklarını anlatan Demirbaş, Atatürk Parkı'nda 1000 kişilik iftar çadırı kurduklarını belirtti.

Çubuk İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk de ramazan öncesinde camilerde ve Kur'an kurslarında gerekli hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi.

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazanda belediye, müftülük ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşılmaya devam edileceğini kaydetti.