Çubuk'ta Okul Kantinlerine Denetim

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetledi.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 7 ekip, 7 merkez mahalledeki okullarda eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Kantinlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, hijyen şartları, fiyat etiketleri ve çalışanların temizlik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çocukların sağlığını korumak için kantinlerin büyük bir titizlikle denetlendiğini söyledi.

Demirbaş, "Öğrencilerimizin hijyen koşullarının sağlanması, gıda güvenliği açısından risk taşımayan ürünleri tüketmeleri en büyük önceliğimiz. Velilerimiz müsterih olsun, çocuklarımızın sağlığına yönelik denetimlerimizi eğitim sezonu boyunca düzenli periyotlarla sürdüreceğiz. Kantin işletenlerin de bu konuda duyarlı olması gerekiyor." dedi.