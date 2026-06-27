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Çubuk'ta muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi

Çubuk'ta muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi. Çubuk Belediyesi ve ÇUDEF iş birliğiyle Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 5 bin kişilik aşure dağıtıldı. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Çubuk Belediyesinin katkılarıyla Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Demirbaş, "Rabbim bu ülkenin dirliğini ve birliğini daim eylesin. Allah hepimizin ibadetlerini kabul etsin." dedi.

ÇUDEF Başkanı Fuat Tüyan da yaklaşık 20 yıl önce başlattıkları aşure geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Etkinliğin, belediye, hayırseverler ve ilçedeki 59 derneğin katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirten Tüyan, "Yaklaşık 5 bin kişilik aşure hazırlıyoruz. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın, ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 yıldır gönüllü olarak aşure hazırlayan Hacı Ali Keskin ise geleneğin yaşatılmasına katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Başkan Demirbaş ve ilçe protokolü tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Etkinliğe, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Şah Kalender Veli Ocağı Dedesi Ali Yahya Kalender, İlçe Müftü Vekili Fatih Bağcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
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