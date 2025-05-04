Çubuk'ta Mahalle Sakinleri Yağmur İçin Dua Etti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mahalle sakinleri, şükür namazı kılıp yağmur için dua etti.

Dumlupınar ve Sünlü mahalleleri sakinleri, 100 yıldır "yağmur ve şükür duası" geleneğini sürdürüyor.

Dumlupınar Mahallesi sakinleri, Dede mevkisinde şükür ve yağmur duası yaptı. Mahalle imamının yaptığı dua öncesi katılımcılar şükür namazı kıldı. Yemek ikramının ardından mahalleliler yağmur için dua etti.

Sünlü Mahallesi'nde de mahalle meydanında toplanan sakinlere, duanın ardından hazırlanan yemekler ikram edildi.

Yağmur dualarına katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, son dönemlerde yaşanan kuraklığa dikkati çekti.

Yapılan duaların ve kesilen kurbanların Allah katında kabul olmasını dileyen Demirbaş, "Bugün tabii son dönemdeki kuraklık hepimize etkiliyor. Özellikle ilçemizde hem içme suyu olarak hem de tarım arazileri açısından çok etkiliyor. Allah hem afetlerden korusun hem de bereketli bol yağışlar nasip etsin." diye konuştu.

Allah'ın bol yağmur vermesini dileyen mahalle sakinlerinden Bilal Tiftikçi, "Allah bereketimizi artırsın." dedi.

Kurbanları bir gün önce kestiklerini aktaran Sünlü Mahallesi Muhtarı Hikmet Yücel, "Hep birlikte yağmur duası yaptık ve sonrasında katılan tüm davetlilerle yemeklerimizi yedik. Duamıza katılmak için gelenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.