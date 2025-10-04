Çubuk'ta Gazze'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği düzenlendi.

Cami Kebir önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Hükümet ve Atatürk Caddesi üzerinden yürüyerek Atatürk Parkı'na ulaştı.

Kadınlar, çocuklar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşte, Filistin'e destek sloganları atıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, etkinlikteki konuşmasında, "Bugün buradan verilen mesaj çok önemli. Kalbimiz Gazze'yle, Filistin'le, Sumud'la. Türkiye olarak her zaman onların yanındayız. Dualarımızla, desteğimizle ve kermeslerimizle de yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin de "Gazze için dertlenen herkes bu mücadelenin ortağıdır. Buraya gelmeniz, dua etmeniz, çözüm aramanız çok kıymetli. İsrail zulmü elbette yıkılacak." dedi.

İHH Çubuk Şube Başkanı Abdülhamit Ateş ise Gazze halkına desteklerini yinelediklerini belirtti.

Nallıhan'da susam hasadı yapıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Tekirler köyünde susam hasadı yapıldı.

Mahalle muhtarı Ümit Erol yaptığı açıklamada, "Tekirler Mahalle'mizde köylülerimize ait olan tarlalardan susam hasadını yaptık. Hasat işleminden sonra susamın yağını çıkarıyoruz. Şimdilik ticaretini yapmasak bile ileride kozmetik sanayide kullanmak için susam soğuk sıkımını, yemeklik kullanım için ise sıcak sıkımını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Köy halkıyla yaptıkları yöresel susamlı halka simidi ilçe pazarında satışa sunduklarını belirten Erol, "İleriki zamanda Tekirler köyü susamını daha iyi tanıtmaya ve ticaretini yapmaya çalışacağız." dedi.