Çubuk'ta El Emeği Ürünler Yıl Sonu Sergisinde Beğeniye Sunuldu

Çubuk'ta El Emeği Ürünler Yıl Sonu Sergisinde Beğeniye Sunuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği yıl sonu sergisi açıldı. Toplam 160 kursiyerin eserleri, hayat boyu öğrenme haftası kapsamında vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği yıl sonu sergisi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergide, el işi ve dikiş-nakış kurslarında eğitim alan 160 kursiyerin yaklaşık 2 bine yakın eseri, Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Alanı'nda beğeniye sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından haziran ayının ilk haftasının "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, kursların bireyler arası dayanışmayı ve duygusal bağları güçlendirdiğini vurguladı.

Bakır, "Kurslar sadece birer eğitim alanı değil, aynı zamanda duyguların paylaşıldığı, dostlukların kurulduğu sosyal ortamlardır. Bu tür çalışmalarla kamu binalarını yalnızca idari işlevlerinden çıkararak sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi haline getirmek çok kıymetli. Emeği geçen öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü belirterek, "Beşikten mezara kadar süren bir eğitim anlayışı içerisindeyiz. Bu kurslarda sadece el becerileri değil, aynı zamanda ekonomik katkıya dönüşebilecek üretim gücü de ortaya çıkıyor. Özellikle kadınlarımızın bu alanlardaki gayretleri hem ailelerine hem ilçemiz ekonomisine değer katıyor. Her yıl artan kaliteyi görmek bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu da sergide yer alan eserler hakkında bilgi vererek, emeği geçen tüm kursiyerlere, usta öğreticilere ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, CHP İlçe Başkanı Alaaddin Cinalioğlu, MHP İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir, Anahtar Partisi İlçe Başkanı Yüksel Karakurt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar ürünleri inceledi.

Sergide özellikle ahşap oyma eserleri, sepet örücülüğü ürünleri ve bambu çantalara ilgi yoğun oldu.

Serginin bir hafta boyunca ziyaretçilere açık kalacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Trump'tan Putin'e bir tehdit daha: Ateşle oynuyor

Putin'in son hamlesi Trump'ı küplere bindirdi: Ateşle oynuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Esed rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı

Esad'ın işkencecisi o ülkede ortaya çıktı! Kıskıvrak yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona

Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.