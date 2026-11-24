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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, programda yaptığı konuşmada, eğitimin doğumdan hayatın sonuna kadar devam eden bir süreç olduğunu vurguladı.

Kişiliğin şekillenmesinde öğretmenlerin büyük katkısının bulunduğunun altnı çizen belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"Hayatımızın şekillenmesinde, meslek edinmemizde, ahlakımızın, duruşumuzun ve hayata bakışımızın oluşmasında öğretmenlerimizin önemli katkıları bulunuyor. Annemiz, babamız, abimiz ve ablamızdan sonra kendimize rol model aldığımız, bizleri hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum."

Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl ile öğretmenler adına Muammer Kandemir İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Eda Tufan da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şehit öğretmenlerin anıldığı sinevizyon gösteriminin ardından Öğretmenlik Andı okundu.

Şiir dinletilerinin, koronun ve oratoryo gösterilerinin yapıldığı programda, öğretmenler tarafından hazırlanan tiyatro da sahnelendi.

Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve plaketlerinin takdim edildiği programda, Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yarışma ve spor turnuvalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Anı yazma yarışmasında Salih Erayabakan birinci, Başak Neslihan Koca ikinci, Erdem Kızılok üçüncü oldu.

Voleybol turnuvasında Atatürk İlkokulu birinciliği, Türk Telekom Ortaokulu ikinciliği, Barbaros Ortaokulu üçüncülüğü elde etti. Masa tenisi müsabakalarında ise Baki Ödemiş birinci, Fatih Muslu ikinci, Fatih Yüksek üçüncü oldu.

Programa Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, siyasi parti temsilcileri, Emniyet Müdürü Feyyaz Ayyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ahmet Korkmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Demirbaş'tan öğretmenine vefa ziyareti

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da kutlama programının ardından lise eğitimi gördüğü Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okuldaki öğretmenlere karanfil takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutlayan Demirbaş, lise yıllarında edebiyat öğretmenliğini yapan Bekir İşbaşaran'ın elini öptü.

Öğretmeniyle birlikte pasta kesen Demirbaş, ziyaretin ardından öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA