Çubuk'ta 2. Sanat Buluşması Sergisi Açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi Sanat Atölyesi kursiyerlerinin eserlerinin sergilendiği 2. Çubuk Sanat Buluşması, Karma Resim Sergisi açıldı.

Çubuk Belediyesi Başkanlık Binası Sergi ve Fuaye alanındaki sergide 140 kursiyerin yaklaşık 6 aylık çalışmalarında oluşan 600'den fazla eser beğeniye sunuldu. Karma sergide, farklı tekniklerde yapılmış kara kalem, sulu boya, yağlızboya, akrilik resim ve maketlerden oluşan sanat eserleri sergileniyor.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği açılışta konuşan Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, 6 aylık sürede 600'den fazla sergilenebilecek eserin ortaya çıkmasının önemli olduğunu söyledi.

Kılıç, "Atölyedeki emeği ve kursiyerlerin heyecanı hocamızı duygulandırdı. Yaşadıkları süreçleri duygularıyla anlattı. Kısa bir sürede140 tane kursiyer ve 600'e yakın eser ortaya çıkması, Çubuk'ta bir sanatın olduğunu ve buna ilginin olduğunu burada bizlere göstermiş oldu. Ben herkesin huzurunda hocamıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşurken göz yaşlarını tutamayan ressam Halil Basri Uluğ ise, Çubuk Belediyesi tarafından açılan atölyede gönüllü olarak resim ve tasarım kursları verdiğini ve kursiyerlerinin mutluluğunun kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Uluğ, "Burada beraber çok güzel çalışmalara imza attık. Bu güzel toplum, güzel eserlerin ortaya çıkması bizi duygulandırdı. Hepinize teşekkür ediyorum. Kurslara 140 öğrencimiz katılım sağladılar ve şu anda hepsinin eserleri gönül huzuru ve yüz akıyla sergilemiş olduk. Sergimize katılan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, ayağınıza sağlık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Süleyman Şah Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Keman Orkestrası tarafından mini konser verildi.

Konserin ardından ressam Uluğ ve davetliler tarafından kurdele kesilerek sergi açıldı. Sergi, 03 Şubat'a kadar gezilebilir.

Açılışa, Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcıları Lokman Kılıç, Akif Çiftçi, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can, Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Dernek Başkanı Bünyamin Çevik, kursiyerler ve aileleri katıldı.