Üye Girişi
Haberler
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri

Çubuk'ta 2. Sanat Buluşması Sergisi Açıldı

Çubuk'ta 2. Sanat Buluşması Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 140 kursiyerin eserlerinin sergilendiği 2. Çubuk Sanat Buluşması, Karma Resim Sergisi açıldı. Sergide 600'den fazla sanat eseri beğeniye sunuldu. Açılışı, okul öğrencilerinin verdiği mini konserle kutlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi Sanat Atölyesi kursiyerlerinin eserlerinin sergilendiği 2. Çubuk Sanat Buluşması, Karma Resim Sergisi açıldı.

Çubuk Belediyesi Başkanlık Binası Sergi ve Fuaye alanındaki sergide 140 kursiyerin yaklaşık 6 aylık çalışmalarında oluşan 600'den fazla eser beğeniye sunuldu. Karma sergide, farklı tekniklerde yapılmış kara kalem, sulu boya, yağlızboya, akrilik resim ve maketlerden oluşan sanat eserleri sergileniyor.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği açılışta konuşan Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, 6 aylık sürede 600'den fazla sergilenebilecek eserin ortaya çıkmasının önemli olduğunu söyledi.

Kılıç, "Atölyedeki emeği ve kursiyerlerin heyecanı hocamızı duygulandırdı. Yaşadıkları süreçleri duygularıyla anlattı. Kısa bir sürede140 tane kursiyer ve 600'e yakın eser ortaya çıkması, Çubuk'ta bir sanatın olduğunu ve buna ilginin olduğunu burada bizlere göstermiş oldu. Ben herkesin huzurunda hocamıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşurken göz yaşlarını tutamayan ressam Halil Basri Uluğ ise, Çubuk Belediyesi tarafından açılan atölyede gönüllü olarak resim ve tasarım kursları verdiğini ve kursiyerlerinin mutluluğunun kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Uluğ, "Burada beraber çok güzel çalışmalara imza attık. Bu güzel toplum, güzel eserlerin ortaya çıkması bizi duygulandırdı. Hepinize teşekkür ediyorum. Kurslara 140 öğrencimiz katılım sağladılar ve şu anda hepsinin eserleri gönül huzuru ve yüz akıyla sergilemiş olduk. Sergimize katılan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, ayağınıza sağlık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Süleyman Şah Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Keman Orkestrası tarafından mini konser verildi.

Konserin ardından ressam Uluğ ve davetliler tarafından kurdele kesilerek sergi açıldı. Sergi, 03 Şubat'a kadar gezilebilir.

Açılışa, Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcıları Lokman Kılıç, Akif Çiftçi, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can, Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Dernek Başkanı Bünyamin Çevik, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
img

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
img

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
img

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize depremi haritayı değiştiriyor! Diri fay saptandı

Deprem haritayı değiştirdi! "Fay yok" denilen bölge tehlikede
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.