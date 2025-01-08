Çubuk-Şabanözü kara yolunun yapımı tamamlanan bölümü trafiğe açıldı

Ankara- Çankırı kara yolunun Çubuk ilçesinden geçen kısmın yapımı tamamlanan yaklaşık 6 kilometrelik kısmı trafiğe açıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Çubuk- Şabanözü kara yolunun başlangıç noktası olan Şabanözü Kavşağı'nda başlayarak yolu test etti.

Demirbaş, çift yönlü bölünmüş yolun kaldırımları, bisiklet yolu ve refüjleriyle ilçeye ayrı bir hava katacağını söyledi.

Yolun yapılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, milletvekilleri ve Karayolları ekiplerine teşekkür eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"Çankırı başta olmak üzere birçok il ve ilçeyle bağlantımızı sağlayan yol, eski haliyle yakışmıyordu. Bölünmüş çift şeritli yolumuz ve kavşakları Ömercik, Kargın çayırına kadar olan kısmı bugün itibarıyla açılmış oldu. Vatandaşlarımız için güvenli, konforlu bir yol oldu. Akkuzulu ile jandarmaya giriş kısmında iki güvenli kavşak yapıldı. Karayollarımızın tüm ekiplerine, burada alın teri döken tüm kardeşlerime ilçem adına teşekkür ediyorum."

Kılıç ise yolun konforlu hale geldiğini vurgulayarak, "Bu yolun ilçemize büyük katkısı olacağına inanıyoruz. İnşallah Şabanözü ile tamamen bağlandığında yolun ilçemize ve vatandaşlarımız çok etkisini görecek." dedi.