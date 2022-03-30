Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, seralarda incelemelerde bulundu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Eğriekin Mahallesi'nde organik fide-tohum ve sebze üretimi yapan üreticiyi ziyaret etti.

Seralarda incelemelerde bulunan Demirbaş, stratejik anlamda geleceğin en önemli sektörünün tarım olduğunu ve organik tarımın çok önemli olduğunu söyledi.

Demirbaş, üreterek hem ilçe hem de ülke ekonomisi ve tarımına katkı sağlayan çiftçilerin ve üreticilerin daima yanlarında olacağını belirtti.

Üretici, Mirgün Ünal ise organik sertifikalı ürünlerini bazı marketlerin yanı sıra organik üretim yapan firmalardan gelen sipariş ve internet üzerinden siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketiciye ulaştırdığını kaydetti.

İlçenin hem doğası hem havası hem de toprak yapısı bakımından tarımsal üretim anlamında çok bereketli olduğunu vurgulayan Ünal, "Kaliteli ürünler üretmek için çalışıyoruz. Kaliteli ürün yetiştirince siparişlere yetişmekte güçlük çekiyoruz. Burada tamamı sertifikalı organik ürünler yetiştirip satıyoruz. Bütün sebze çeşitlerini yetiştirebiliyoruz. Fide anlamında da ne istenilirse yetiştirebiliyoruz. Saksıda yeşillikler anlamında süpermarketlerde satılmak üzere patenti bizde olan ürünler yetiştiriyoruz. Bu konuda çalışmak isteyen tüm girişimcilere de her türlü desteği vermeye her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.