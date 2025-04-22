Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Kaplan'a bıraktı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Şehit Emre Tunca İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Tuğçe Kaplan'a bıraktı.

Şehit Emre Tunca İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Atlı, Sınıf Öğretmeni Çiğdem Bolat Dekli ve öğrenciler, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Minik öğrenciler Demirbaş'a çiçek takdim ederken, Demirbaş da misafirlerine Türk bayrağı motifli plaket ve kitap başta olmak üzere çeşitli hediyeler verdi.

Demirbaş, ziyarette makamını 10 yaşındaki Tuğçe Kaplan'a devretti.

Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın çocuklara ithaf edilmiş ilk ve tek bayram olduğunu ifade etti.

Bayramın geleceğin teminatı olan çocuklara verilen değeri gösterdiğini belirten Demirbaş, tüm çocukların bayramını kutladı.

Başkanlık koltuğunu devralan Kaplan ise 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin en güzel göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaplan, Osmanlı Parkı'nın büyütülmesi, oyuncaklarının çeşitlendirilmesi talimatını vererek suyu, elektriği tasarruflu kullanma çağrısında bulundu.

Daha sonra Kaplan, birim müdürlerini arayarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.