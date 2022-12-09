6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasıyla ilgili bir yorum da Cübbeli'den geldi: Delilimiz olmayan konularda konuşmamız caiz değil

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'le ilgili medyaya yansıyan iddialar kamuoyunun gündemine oturdu. Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli isimli şahısla evlendirdiği, küçük kızın eşi tarafından uzun yıllar istismara maruz kaldığı iddia edildi. Gümüşel'in cinsel istismara sessiz kaldığı öne sürülürken, skandal olay yargıya taşındı.

"DOĞRU, DELİL İSTER"

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube hesabında "Tarîkat ve Cemaatlerin Her Ferdini Nâmus İftirâlarıyla Zan Altında Bırakanlara Cevabım" isimli videoda söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Konu hakkında konuşabilmek için delil ve ispatın olması gerektiğini söyleyen Ünlü, "Ben ilk başta da attığım twit aynıydı, şimdi de aynı şeyleri konuşuyorum. Doğru nedir? Doğru, delil ister. Şahit ister. Burada gayrimeşruluk, zina, eşcinsellik, tecavüz, taciz var mıdır? Bu gibi konularda yorum yapmak için ya gözünle görmek ister ya da deliller, dört şahitli deliller ister. Bu delillere sahip olmayanların internet haberleriyle hele bir de çarşafı çıkarmış, mini etek giymiş, iki senedir kimlerin elinde olduğu sabit olmayan LGBT'ci, komünist, feminist derneklerin elinde bulunanların laflarıyla Müslüman aileleri zan altında bırakmak Müslümanlar'a yakışmaz. Bunlara katılmak da vebal olur. Onun için yargıya intikal etmiş konular varsa yargıda bunlar delillendirilir. Şahit dinlenir. O şunu mu yapmış, bu bunu mu yapmış? Buna bakılır" dedi.

"DELİL OLMAYAN KONULARDA KONUŞMAMIZ CAİZ DEĞİLDİR"

Ünlü sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Delilimiz olmayan konularda da konuşmamız caiz değildir. Delili olmayan, ispatı olmayan yalan yanlış bilgilerle dolu bir durum çıktı ortaya. Ama PKK'nın, HDP'nin kanallarından, parti binalarından, hatta büyükşehirlere kayyum atanmadan evvel Diyarbakır büyükşehir binalarından ve oradaki ilçe bazındaki binalarından, 10-12 yaşındaki kız çocuklarının yüzlerce binlerce kaçırttıkları ve onlar neler anlatıyorlar? Bütün gelenin gidenin onlara tecavüz ettiği, bütün ırzlarının payımal olduğu, bu zavallı anaların ağladığı Diyarbakır annelerinin orada beklediği bu kadar olay, gözünüzün önünde bu kadar namussuzluk alenen, delilli icra edilirken, bir defa haysiyetsizler, şerefsizler dediniz mi? Ama hakkında delilleriniz, karar olmayan hüküm olmayan haysiyetsizler, şerefsizler.

"BÖYLE NAMUSSUZLUKLARA ALET OLAN VARSA HAYSİYETSİZDİR"

Ben de diyorum ki Kimlerin milletin çocuğunu LGBT'ye alıştırmaya, eşcinselliğe alıştırmaya, tacize tecavüze hangi vakıftaysa, camideyse, neredeyse ama parti binasındaysa, hangi kurum kuruluşta böyle namussuzluklara alet olan varsa haysiyetsizdir, şerefsizdir. Ben adam ayırmadan toptanına gider yapıyorum. Ama sen PKK'nın yaptıklarına haysiyetsizdir, şerefsizdir diyebildin mi? Kim o askeri polisi şehit edenlerin cenazesine katılıyorsa haysiyetsizdir. O kadar ananın ağlamasına acımayanlar haysiyetsizdir, şerefsizdir."